بسبب الطقس.. القاطرة إسكاى تلجأ لـ ميناء البرلس اضطراريا

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ يسرى الدسوقى اليوم السبت، أن القاطرة (إسكاى) القادمة من مدينة المنصورة الجديدة، اضطرت لدخول ميناء الصيد ببرج البرلس؛ للاحتماء تحسبا من سوء الأحوال الجوية المنتظرة غدا الأحد.





وقال الدسوقى - فى بيان صادر عن المحافظة اليوم - إن المراكب انطلقت فى رحلات صيد فى مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلج؛ مضيفا أن الطقس بالمحافظة يشهد حالة من الاستقرار النسبى مصحوبة بهواء خفيف؛ فيما استمرت حركة الملاحة اليوم ببحيرة البرلس وبالبحر المتوسط. وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة نصر عبدالهادى؛ قد تلقت إشارة بوصول القاطرة إسكاى قادمة من مدينة المنصورة الجديدة للاحتماء بالميناء؛ تحسبا من سوء الأحوال الجوية المنتظرة غدا الأحد. ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بمتابعة حالة الطقس، واستعداد مجالس المدن لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار فى حالة هطولها.

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