ختام امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية واستمرار الإعدادية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - اختتمت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء اليوم السبت، مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية غدا، حيث أجرى الشيخ محسن أبوالقاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية بزيارة ختامية للجنة معهدى الصفا والجولف الابتدائيين؛ وتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمعهدى فتيات العريش الإعدادى وفتيات السمران الإعدادى.





وأفاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية -فى تصريح اليوم- بأن الامتحانات تسير بدون أى شكوى.. سواء فى الورقة الامتحانية أو فى انضباط اللجان.. كما تابع أيضا التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من قياس الحرارة وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين والعاملين والتعقيم الكامل للجميع، وأوضح أنه لم يتم ورود أى إخطار عن حالات كورونا. ومن المقرر أن؛ تختتم غدا الأحد امتحانات نصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية بالمحافظة؛ وستجرى امتحانات النقل الثانوى الأدبى والعلمى خلال الفترة من 24 يناير الجارى وحتى 3 من فبراير المقبل. يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية يبلغ عددهم 650 طالبا وطالبة؛ وأن طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ عددهم 700 طالبا وطالبة.

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