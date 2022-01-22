شكرى يلتقى نظيره العمانى فى مسقط

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم، بوزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدي، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتى بدات أعمالها منذ قليل.

حضر اللقاء خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة، والسفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، والمهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة جمعية غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان، وذلك لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة، وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.