/674229/توفي-قبل-صعود-المنبر-بدقائق-الأوقاف-تصرف-٢٥-ألف-جنيه-لأسرة-إمام-الشرقية

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة الشيخ رجب حسن أحمد يوسف إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بناحية ديرب السوق بصافور بمحافظة الشرقية، الذي وافته المنية قبل صعود المنبر بعشر دقائق لأداء خطبة الجمعة أمس.

دوت الخليج

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

الأوقاف تصرف ٢٥ ألف جنيه لأسرة إمام الشرقية

ووجه وزير الأوقاف، بسرعة صرف إعانة عاجلة لأسرته قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية.

وكلف وزير الأوقاف، مدير مديرية الشرقية الشيخ مجدي بدران بالتوجه على رأس وفد كبير من مديرية أوقاف الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسرة الإمام رحمه الله تعالى نيابة عنه.

وتجدر الإشارة إلى انه تم الاعلان من وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف من الكليات الشرعية والعربية العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بشرط أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

ودعت وزارة الأووقاف، الراغبين في التقدم تسجيل رغباتهم خلال أسبوع من الآن، عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeht8OkPiF5pD0wPopo1rKBHPvkoyehXKFN21JRvXjwW7AFqw/viewform

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن إطلاق مشروع صكوك الإطعام بواقع 300 جنيه للصك، لتوزيع 100 طن على الأسر الأولى بالرعاية شهريًّا لـ 100 ألف أسرة كمرحلة أولى.

لهذه الفئات.. الأوقاف تعلن حاجتها لخطباء للعمل بنظام المكافأة

وأوضح خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، الأحد، أن البروتوكول يهدف إلى توريد وزارة التموين 100 طن لحوم شهريًّا إلى وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بدءًا من مطلع الشهر القادم فبراير 2022م، في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور الاجتماعي للوزارة، وبعد النجاح الكبير والمبهر لمشروع صكوك الأضاحي.

وأوضح أن سعر صك الإطعام 300 جنيه، ويمكن للشخص الواحد أن يشتري صكًا أو أكثر، وجار طباعة الصكوك بدار الوثائق المؤمنة مسلسلة ومؤمنة، دفعًا لأي محاولة تزوير أو تقليد للصك، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن توزيعها فور الانتهاء من طباعتها بدار الوثائق المؤمنة.

لهذه الفئات.. الأوقاف تعلن حاجتها لخطباء للعمل بنظام المكافأة

وأِشار إلى أن تتم المشاركة في المشروع عبر الحسابات التالية لحين طبع الصكوك وبالتوازي مع صدورها وتوزيعها تنويعًا لمصادر المشاركة وتيسيرًا على الراغبين فيها .

البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

من خلال خدمة فوري دهب.