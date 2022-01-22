مختار جمعة: إطلاق منظومة بحثية متكاملة تفيد الأمة فى مختلف المجالات قريبا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة بحثية متكاملة تفيد الأمة والدولة المصرية فى مختلف المجالات، وأن المعهد العالى للدراسات الإسلامية يخطو خطوات جادة فى مجال البحث العلمى من حيث اختيار الموضوعات وغيرها مما يفيد البحث العلمى، مشيرا إلى اهتمام وزارة الأوقاف برفع المستوى العلمى والمهارى للأئمة من خلال استكمال الدراسات العليا بمعهد الدراسات الإسلامية والجامعات المصرية المختلفة، وأن الوزارة تذخر بعدد كبير من باحثى الماجستير والدكتوراة.





جاء ذلك خلال مناقشة وزير الأوقاف اليوم السبت، رسالة ماجستير حول موضوع (تنمية المهارات الشخصية للداعية المسلم فى ضوء القرآن والسنة) بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية بالمهندسين، للباحث محمد شحتوت محمد أحمد، بمشاركة كل من: الدكتور صلاح صادق صديق نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر مشرفا، والدكتور محمد قاسم المنسى أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة مناقشا.

وشدد الوزير على أهمية البحث العلمى وضرورة الجدية وبذل الجهد فى تحصيل العلم، وتطوير المنظومة البحثية، حيث نهدف إلى إطلاق منظومة بحثية متكاملة فى المجال الدعوى، تفيد الأمة والدولة المصرية فى مختلف المجالات، مؤكدا أن دور الداعية كالطبيب يحدد العلة ويصف الدواء، فدوره هو النصح والإرشاد لا الهداية ولا الحساب؛ لا فى الدنيا ولا فى الآخرة، فالحساب الدنيوى مجاله القانون والأخروى أمره إلى الله وحده، مبينا أن أسلوب الخطابة يختلف عن أسلوب البحث العلمى فى رسائل الماجستير والدكتوراة.

وأشار إلى أن الداعية يجب أن ينمى مهاراته الشخصية من تعلم اللغات الأجنبية، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن إطلاق كلمة عالم على شخص لم يستوف مقومات العلم ولم يمتلك أدواته شيء خطير، ربما يصل إلى حد الجناية على العلم أو فى حقه، العالم عالم، والفقيه فقيه، والمؤرخ مؤرخ، والواعظ واعظ، وقد ظهر على مدار تاريخنا الطويل طوائف من الوعاظ، والوعاظ البكائين، والمنشدين، والقراء، وقد ميز عصورهم أن ظل العالم عالما، والفقيه فقيها، والواعظ واعظا، والقارئ قارئا، والكاتب كاتبا، والمنشد منشدا، لم يتقمص أحد منهم شخصية غيره ولم يحاول أن يغتصب دوره، وعرف الناس قدر هذا وذاك، وطلب كل منهم من يحب، فمن أراد العلم لزم مجالس العلماء، ومن استهواه الوعظ صار خلف الوعاظ، ومن أطربه الإنشاد ارتاد حلقات المنشدين.

وأضاف وزير الأوقاف: غير أن مقام الإفتاء ظل بعيد المنال مرفوع الراية، له أهله ورجاله، حتى ظهرت جماعات التطرف والإرهاب فادعى أدعياؤها كل شيء، بل حاولوا احتكار كل شيء، يعملون على تشويه كل الرموز عدا رموز عصاباتهم، ويعملون على استقطاب ضعاف النفوس من جهة، ويجندون عناصرهم من أشباه أو أشباح طلاب العلم من جهة أخرى، محاولين تسويقهم على أنهم العلماء الربانيون أو الدعاة الجدد، ولا أدرى ما مفهوم الربانية عندهم ومن الذى أفردهم أو اختصهم بهذا الوصف، كما لا أدرى ما يعنون بوصفهم الدعاة الجدد، أيعنون شكل ونوع الثياب واللباس والمظهر أم يعنون الخروج عن العربية إلى العامية، أم يعنون شيئا آخر لا نعلمه ولا نعرفه من أسرار هذا الوصف، وكأنه لغز.

ونبه وزير الأوقاف إلى ضرورة احترام الضوابط الشرعية والقانونية، وعدم افتئات أحد على حق الدولة فى تنظيم شؤونها ومنها الشأن الدينى وما يتصل به من ضوابط إقامة صلاة الجمعة والدروس والندوات وما ينظمه القانون فى ذلك منضبطا بضوابط الشرع، ومنها ضرورة أن يكون المتحدث فى الشأن الدينى متخصصا وحاصلا على الدراسات الشرعية المتخصصة التى تؤهله للحديث فى الشأن الدينى وفى ضوء ما ينظمه القانون أيضا، ومنها ألا يكون المتحدث فى الشأن الدينى منتميا أو محسوبا أو متعاطفا مع أى من الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو المتاجرة بدين الله (عز وجل)، ومنها أن يكون المتحدث فى الشأن الدينى ملما بواقع العصر زمانا ومكانا وملما بأحوال الناس وواقع حياتهم وتحديات العصر ومستجداته، مدركا أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، قادر على التفرقة بين الثابت المقدس والمتغير غير المقدس، ملما بفقه المقاصد، وفقه المآل، وفقه الأولويات، وفقه الموازنات، وطرائق الاستنباط والقياس، وغير ذلك مما ينبغى للمتحدث فى الشأن الدينى الإلمام به، ثم عليه قبل ذلك كله إخلاص النية لله (عز وجل)، وعدم اتخاذ العلم وسيلة للمتاجرة بدين الله (عز وجل) وعدم توظيفه لصالح جماعة أو أية مصالح نفعية مع عدم إدراك الجميع للفروق الدقيقة بين مهمة الواعظ ومهمة العالم ومجالات الحكائين والبكائين.

من جانبه، أهدى الدكتور محمود عبد الحميد حسين عميد معهد الدراسات الإسلامية بالزمالك بإهداء شهادة تقدير ودرع المعهد إلى وزير الأوقاف تقديرا لجهوده فى نشر الفكر الوسطى المستنير وجهوده الدعوية والوطنية، مشيدا بجهوده فى بناء وتشييد وتجديد المساجد، وتثقيف وتدريب الأئمة والواعظات.