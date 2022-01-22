الصحة: تطعيم 170 ألف مواطن بمراكز لقاح كورونا فى محطات السكة الحديد والمترو

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، المتمركزة فى عدد من محطات القطار، ومترو الأنفاق، والأسواق التجارية، نجحت منذ انطلاقها فى شهر ديسمبر 2021، وحتى 22 يناير الجارى فى تطعيم 170 ألف مواطن بلقاحات فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع فى تطعيم المواطنين، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية فى التصدى للجائحة.





جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالى، اليوم السبت، مركز محطة سكة حديد أسوان، المخصص للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والذى تم تشغيله يوم الخميس، 13 يناير الجارى، ضمن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطمأن على توافر كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا، فى مركز محطة سكة حديد أسوان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال سير عملية تطعيم المواطنين.. موجها بضرورة التيسير على المواطنين فى إجراءات تلقى اللقاح، وفقا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم فى رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين ضمن إجراءات التصدى للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى الانتهاء من وضع 3 مراكز لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، متمركزة فى محطات السكة الحديد بمحافظات (المنيا، أسيوط، أسوان) وذلك خلال اليومين الماضيين، ليصل إجمالى عدد مراكز حملة "معا نطمئن" إلى 25 مركزا، منها 7 مراكز فى محطات السكة الحديد، و14 مركزا فى محطات مترو الأنفاق، والتى شملت محطات (الشهداء، ومركزين فى محطة السادات، والعتبة، والعباسية، وشبرا الخيمة، وكلية الزراعة، وجمال عبدالناصر، وروض الفرج، وحلوان، وألف مسكن، وسعد زغلول، والسيدة زينب)، بالإضافة إلى 4 مراكز داخل الأسواق التجارية والمولات.

وتابع أن مراكز التطعيم بمحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق، تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، موضحا أن كل مركز يضم 4 فرق من (الفرق الطبية ومدخلى البيانات)، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعى التى تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية بين المواطنين وحثهم على الإسراع فى تلقى لقاحات فيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ورفع المناعة المجتمعية.

وتابع أن الوزير أعلن خلال زيارته لمحافظة أسوان، عن إطلاق "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وضمن المشروعات التنموية التى تشهدها محافظات الصعيد، حيث تم إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة بالقرى والنجوع، للوصول إلى المواطنين فى المناطق والقرى النائية، وتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج بالمجان، ضمن مبادرات الصحة العامة التى أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة).



وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التواصل المجتمعى، تجوب كافة محافظات الصعيد خلال "أسبوع التوعية بصعيد مصر"، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من كافة الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة بما يساهم فى الاهتمام بالصحة العامة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، تستهدف استدامة حملات التوعية الصحية لتكون بمثابة حلقة تواصل جيدة مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظى؛ لتحقيق التواصل الدائم على أرض الواقع من خلال فرق التواصل المجتمعى، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطن.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.