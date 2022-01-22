جدة - نرمين السيد - زار رئيس هيئة التراث الثقافى بكوريا الجنوبية كيم هيون مو، ووفد يرافقه، منطقة أهرامات الجيزة، اليوم السبت، على هامش تواجده فى مصر فى إطار الزيارة الرسمية الحالية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال العمل الأثرى والمتاحف بين الهيئة والمجلس الأعلى للآثار.





وقال مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محى الدين -فى تصريح اليو - إن الزيارة شملت جولة بالهرم الأكبر ومنطقتى أبو الهول والبانوراما، حيث أبدى رئيس هيئة التراث الثقافى الكورى والوفد المرافق له إعجابهم بالأهرامات وعظمة بناءها ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على التقاط من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم. وكان رئيس هيئة التراث الثقافى الكورى قد زار عددا من المعالم الاثرية بمدينة الاقصر شملت معبد الكرنك ومنطقة وادى الملوك ومعبد الرامسيوم وغيرها. وفى سياق متصل زار الوفد الصحفى المرافق لزيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير، حيث قاموا بإعداد تقارير صحفية مصورة لعرضها فى وسائل الإعلام الكورى وتعريف الشعب الكورى بالمقومات والمنتجات السياحية المتنوعة فى مصر، والحضارة المصرية العريقة مما يعمل على الترويج السياحى للمقصد السياحى المصرى فى كوريا الجنوبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة التراث الثقافى بكوريا الجنوبية يزور أهرامات الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.