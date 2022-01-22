البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا بنطاق الأسطول الشمالى (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "بورسعيد" مع الفرقاطة الفرنسية "LA PROVENCE"، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.





وبدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتى تتمثل فى التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوى، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب الكترونية والإمداد بالبحر.

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الفرنسية فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسى، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.