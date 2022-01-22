الصحة توجة رسالة هامة لأولياء الأمور حول تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة إلى جميع الأسر المصرية، قائلة: وفروا لأولادكم الحماية الكاملة من عدوى فيروس كورونا وشجعهم علي تلقي لقاح كورونا إذا كانت أعمارهم من سن 12 إلى 15 عاما .

ونصحت جميع الأسر بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول علي اللقاحات مؤكدة أن اللقاحات آمنة وتحمي من العدوي بشكل كبير وحال الإصابة تحمي من الدخول في مضاعفات .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.