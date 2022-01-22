الصحة تكشف طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم|اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم، مشيرة أن سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطانات القابلة للعلاج بنجاح خاصة مع الكشف المبكر عن المرض الذى يسهل عملية العلاج، بالإضافة إلى الحصول علي التطعيم المضاد لفيروس الورم الحليمى البشرى.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 300 ألف سيدة تتوفى سنويا بسبب الإصابة بسرطان عنق الرحم، وتابعت وزارة الصحة والسكان: الكشف المبكر المبكر عن المرض والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمى البشرى مهم للوقاية .
وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب الإهتمام بالوعى الصحى والأسلوب الغذائى المتكامل، بالإضافة إلى زيارة الطبيب على فترات للفحص الشامل .
ونصحت وزارة الصحة والسكان السيدات بعمل كافة الفحوص والتحاليل والكشف المبكر عن المرض.
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