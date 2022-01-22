ثلاثية محلاوية قاسية على الزمالك في كأس الرابطة

قسى فريق غزل المحلة على نادي نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتقدم فريق المحلة بهدفين دون رد.

في الشوط الأول، استمرت الأوضاع هادئة بين الفريقين وانحصر اللعب فى وسط الملعب، وبعد الدقيقة 20 سيطر غزل المحلة على مجريات المباراة وشن أكثر من هجمة خطرة هدد بها مرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 33 نجح هشام عادل فى تسجيل هدف التقدم لغزل المحلة، بعد حالة من السيطرة والاستحواذ.

فى الدقيقة 35 انفرد أشرف سيد لاعب المحلة بمحمد عواد وبعد مراوغة الحارس سقط بداعى تدخل عواد، ليلجأ الحكم عبد العزيز السيد لتقنية الفار ولم يحتسب ركلة جزاء لصالح المحلة.

وفى الدقيقة 46 سجل عبده يحيى الهدف الثانى لغزل المحلة، بعدما مر من دفاع الزمالك، ليتقدم المحلة على الأبيض بهدفين فى الشوط الأول، وفي الدقيقة 84 من الشوط الثاني عاد عبده يحيى إلى التسجيل في مرمى الزمالك من جديد برأسية لا تصد ولا ترد في أقصى الزاوية اليسرى من المرمى.