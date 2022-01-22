وزيرة التضامن تشارك في افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى علاج سرطان الأطفال بالصعيد

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بمحافظة الاقصر،وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة وقيادات جمعية الأورمان

وتشهد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى، منها وحدة عناية مركزة للأطفال تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد تعد إضافة جديدة للخدمات الطبية وتضم فريقًا متخصصًا من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال، مشيرة إلي أن بنك ناصر الاجتماعي دعم المرحلة الثانية للمستشفي بالأجهزة والمستلزمات الطبية ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسي مريض متحرك للأطفال وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين ، بالإضافة إلي منح مكافأة أداء لأفضل 5 عاملين بالمستشفي تحفيزا لهم على ما بذلوه من العطاء للمرضى ليكونوا قدوة لزملائهم.

و أشادت وزيرة التضامن بمستشفي شفا الأورمان في رعاية ودعم المرضي، مشيرة إلي أن دعم بنك ناصر الاجتماعي للمستشفي ينطلق من رسالة البنك التي يتبناها لخدمة المجتمع، ولدعم الفئات الخاصة التي هي جزء مهم للغاية من المسؤولية المجتمعية