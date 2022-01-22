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انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم تساقط أمطار ودرجة الحرارة تصل لصفر على أماكن متفرقة من البلاد والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يسود اليوم السبت 22 يناير 2022 طقس منخفض الحرارة بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وأيضا على سلاسل جبال البحر الأحمر ويمتد إلى جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء قد يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
وفي سياق متصل أكدت هيئة الأرصاد الجوية على تكون شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
فرص سقوط الأمطار اليوم السبت 22 يناير
أما فيما يخص سقوط الأمطار اليوم السبت، فقد أعلنت هيئة هيئة الأرصاد الجوية إحتمالية فرص لسقوط الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ويكون الجو غائم على أغلب الأنحاء.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22 يناير 2022
- القاهرة 16 08
- الإسكندرية 16 09
- وادي النطرون 16 09
- طنطا 16 08
- شبين الكوم 16 08
- دمنهور 16 08
- بلطيم 17 09
- مطروح 16 08
- السلوم 16 09
- سيوة 15 04
- بورسعيد 15 08
- دمياط 15 07
- الزقازيق 16 07
- المنصورة 16 08
- الإسماعيلية 16 07
- السويس 16 08
- العريش 14 07
- رفح 14 07
- رأس سدر 16 08
- نخل 13 01
- نويبع 18 10
- طابا 16 10
- كاترين 08 00
- الطور 18 10
- شرم الشيخ 18 13
- الغردقة 19 13
- مرسى علم 17 10
- الفيوم 16 03
- بني سويف 16 03
- المنيا 16 04
- أسيوط 16 05
- سوهاج 16 05
- قنا 16 05
- الأقصر 18 07
- أسوان 19 08
- إدفو 20 07
- أبو سمبل 20 07
- الوادي الجديد 17 07
- شلاتين 22 10
- أبو رماد 21 11
- حلايب 21 11
- رأس حدربة 22 11
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