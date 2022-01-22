حالة الطقس اليوم تساقط أمطار ودرجة الحرارة تصل لصفر على أماكن متفرقة من البلاد

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محمد سياف - ابو ظبي - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يسود اليوم السبت 22 يناير 2022 طقس منخفض الحرارة بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وأيضا على سلاسل جبال البحر الأحمر ويمتد إلى جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء قد يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وفي سياق متصل أكدت هيئة الأرصاد الجوية على تكون شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. فرص سقوط الأمطار اليوم السبت 22 يناير أما فيما يخص سقوط الأمطار اليوم السبت، فقد أعلنت هيئة هيئة الأرصاد الجوية إحتمالية فرص لسقوط الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ويكون الجو غائم على أغلب الأنحاء. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22 يناير 2022 القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 16 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 08

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01

نويبع 18 10

طابا 16 10

كاترين 08 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 13

الغردقة 19 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 20 07

أبو سمبل 20 07

الوادي الجديد 17 07

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 21 11

رأس حدربة 22 11

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