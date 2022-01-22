"ببدلة لامعة".. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث إطلالتها الأنيق، وذلك بعد أيام من إحياء ذكرى ميلاد والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التى رحلت بسبب فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

دنيا سمير غانم بأحدث إطلالة لها

ونشرت دنيا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" عدد من الصور، ظهرت بها ببدلة لامة وشعر منسدل على كتفيها.

دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالدتها

وفى سياق أخر، وجهت دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز داعية بأن تجتمع معاها هي ووالدها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة دلال عبد العزيز: "الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخلينى مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي أنت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زى ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي".

أول عيد ميلاد لدنيا سمير غانم بعد رحيل والديها

واحتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الأول بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذان توفيا بسبب إصابتهما بفيروس كرونا المستجد، وكانت تعاني في الفترة الماضية من حزنًا شديدًا على رحيلهما، ولكنها عادت أخيرًا لنشاطاتها الفنية والخيرية، حيث ظهرت في الحفل الخاص بأصحاب الهمم قادرين باختلاف في نسخته الثالثة، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، ولفيفٌ من الوزراء والشخصيات العامة، وحضر مجموعة من الفنانين منهم أشرف عبد الباقي ومصطفى شعبان، والذي كان في أوائل شهر ديسمبر الماضي.

غياب إيمي سمير غانم عن عيد ميلاد شقيقتها

غابت الفنانة إيمي سمير غانم عن الصور التي نشرتها شقيقتها دنيا من حفل عيد ميلادها، هي وزوجها الفنان حسن الرداد، اللذين أنتشرت عنهم في الفترة الأخيرة أخبارٍ كثيرة، منها الحقيقي والمغلوط، ومن ضمن هذه الإشاعات كانت عن حجاب الفنانة إيمي سمير غانم وإعتزالها الفن، بعد إتمامها مناسك العمرة الأخيرة، ولكن تأكد عدم صحة هذا الكلام بنشر إيمي صورة لها في الأيام الأخيرة الماضية، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي بشعرها وتحمل كلبها الصغير.