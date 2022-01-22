/674226/خمس-مدن-بالسعودية-تسجل-درجات-حرارة-قياسية-تحت-الصفر

قام المركز الوطني للأرصاد في السعودية، بالاعلان اليوم السبت، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة العربية السعودية، موضحا أنها سجلت بـ 5 مدن درجات تحت الصفر.

دوت الخليج

وقال مركز الأرصاد بالسعوديةإن هذه المدن ججاءت كالتالي:

خمس مدن بالسعودية تسجل درجات حرارة قياسية تحت الصفر

طريف: -3

القريات ورفحا: -2

عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة: -1

ونوه مركز الأرصاد أن درجات الحرارة وصلت في سكاكا إلى الصفر أما في القصيم وحائل إلى 1، بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.

هذاو أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الجو اليوم السبت، حيث أكدت أن يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت من المتوقع أن يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كماأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن أبرز الظواهر الجوية هي غيوم جزئي وبرودة تصل أحياناً لحد الصقيع بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أوضحت أن البحر المتوسط من المتوقع أن يشهد حالة "اضطراب" وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، والبحر الأحمر خفيفة إلى متوسطة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحراة المتوقعة اليوم السبت فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر.