/674228/مواجهات-نارية-في-تصفيات-أفريقيا-المؤهلة-لكأس-العالم-تعرف-عليها

اُقيمت قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 منذ قليل، بمواجهات نارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة صعبة أمام السنغال، على أن تقام المباراة الأولى في القاهرة ولقاء الإياب في دكار بالسنغال.

كما جائت مواجهة سهلة نسبياً لمنتخب المغرب الذي أوقعته القرعة في مواجهة الكونغو الديمقراطية تحت قيادة هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ومساعده محمود فايز.

ويتواجد منتخب مصر حاليا بالكاميرون للمشاركة في كأس أفريقيا وينتظر مواجهة مرتقبة أمام كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل.

ونستعرض معكم مواجهات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم:

مصر ضد السنغال

الجزائر ضد الكاميرون

المغرب ضد الكونغو الديمقراطية

نيجيريا ضد غانا

منتخابات التصنيف الأول

السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.

منتخابات التصنيف الثاني

مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 أمم إفريقيا

وحجز البلد المستضيف منتخب الكاميرون ومعه بوركينا فاسو، مقعدين في الدور الـ 16 من نهائات أمم إفريقيا 2021، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب متصدرا برصيد 7 نقاط ثم الجابون وصيفا برصيد 5 نقاط ومنتخب جزر القمر كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

وتأهل منتخب نيجيريا عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 6 نقاط.

فى المجموعة الخامسة تأهل منتخب كوت ديفوار فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الإستوائية وصيفا برصيد 6 نقاط.

وفى المجموعة السادسة تأهلت منتخبات مالى، تونس وجامبيا قبل خوض المنتخبات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة فى مرحلة المجموعات.