نور قدرى تنتصر على فيروس كورونا المستجد

أعلنت الفنانة الشابة نور قدري تعافيها من فيروس كورونا المستجد، المعروف علميا باسم" كوفيد-19"، وذلك بعد أيام من مداهمتها هذا الفيروس.

دوت الخليج

نور قدرى تتعافى من الكورونا

ونشرت نور قدري على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" عبر خاصية "الإستورى" صورة جهاز تكشف من خلاله نتيجة مسحتها، معلقة عليها: " الحمد لله".

إصابة نور قدري بالكورونا

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة نور قدري إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن ثبُتت إيجابية المسحة، داعية المولى عز وجل أن يمن على كافة المرضى بالشفاء العاجل.

وكتبت نور قدري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا الحمد الله positive.. خلوا بالكوا من نفسكوا علشان الوضع صعب والحالات كتيرة جدًا، وربنا يشفي كل مريض.. الحمد لله على كل شيء".

نور قدري ضيفة أهلًا وزحمًا

هذا وقد حلت الفنانة نور قدري ضيفة على برنامج "أهلا وزحمًا" مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي للحديث عن مشوارها الفني وكواليس أعمالها.

وكشفت نور قدري، في حوارها، عن أول لقاء لها مع الزعيم عادل إمام الذي شاركت معه في مسلس "عوالم خفية"، معبرة عن خوفها الشديد من مواجهته.

وقالت إنها كانت تصور أول مشهد لها مع عادل إمام في استوديو النحاس، وحينما همت بالخروج من غرفته شاهدته في ممر المكان فعادت إلى غرفتها مسرعة ورفضت الخروج منها.

وأوضحت أن محمد إمام هو من قدمها إلى والدها الذي ابتسم حينما رآها وقال لها: "رقبتك طويلة زي الفراعنة".

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التمثيل في مشهدها أمام عادل إمام قدر ما كانت مستمتعة بمشاهدته يمثل أمامها.

وعبرت عن رغبتها في العودة إلى الغناء مرة أخرى بعدما انشغلت بالتمثيل والكوميديا عن تدريب صوتها، مشيرة إلى رغبتها في تقديم ما وصفته بـ"الجنان" والتماشي مع المود العام.

وقالت: "هتجنن وهعمل حاجة مختلفة وتمشي مع المود اللي الناس كلها بتسمعه"، فيما كشفت عن حبها للاستماع إلى أحمد شيبه وعبد الباسط حموده، ويجز وعنبة.

وتابعت أن المايسترو سليم سحاب هو أول من اكتشف موهبتها الغنائية في الأوبرا وقدمت أمامه أغنية نادرة لعبد الحليم حافظ، ثم التحقت بكورال الأطفال في التلفزيون ودرست الموسيقى حتى انضمت للفنان هاني شنوده في فرقة المصريين في عمر 14 عاما.

وأشارت نور قدري إلى أن الفنان خالد جلال هو صاحب الفضل في اكتشاف قدراتها الكوميدية، أثناء مشاركتها في الورشة التي شاركت في إبراز أجيال فنية كبيرة، موضحة أن مشهد كوميدي لها مع أنتوني ماهر في مسرحية بعد الليل كان السبب وراء اختيارها لتكون ضمن فريق برنامج "snl".