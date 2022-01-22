/674231/مصرع-شخص-في-تصادم-دراجه-نارية-بملاكي-ببني-سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " إخطارآ من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث في حيز مدينة سمسطا "محافظة بني سويف " عبارة عن تصادم دراجه نارية بسيارة ملاكي بالقرب من الكمين المهجور بالطريق الصحراوي الغربي ، حيز مدينة سمسطا التابعة لمحافظة بني سويف من الناحية الغربية الجنوبية.

تحرك الاسعاف ونقل الجثة لمشرحة المستشفى

وقد وجه مدير الامن بتحرك الاسعاف الى مكان الحادث وسرعة اسعاف المصابين وقد تحركت سيارة اسعاف واحدة الى مكان الحادث وقد استقبلت مستشفى سمسطا المركزي" عيسى محمود عودة " جثة هامدة " من مواليد قرية قمن العروس مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف ويعمل فلاح ، عمره ٥٠ عاما وتم ايداعه مشرحة المستشفى وإتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حول الحادث . الجدير بالذكر انه لا توجد سوى حالة وفاة فقط نتيجة الحادث ولا يوجد اي مصابين آخرين

تحقيقات النيابة

بناء عليه تم ابلاغ النيابة العامة بالحادث ومعاينة مكان الحادث وتشير التحريات الاولية حول الحادث ان سببها هي السرعة الزائدة وقوة الصدمة ادت الى وفاة المذكور وبالتالي تم إتخاذ الاجراءات القانونية من قبل النيابة العامة وإصدار تصريح الدفن على ذمة التحقيقات .