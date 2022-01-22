/674232/عمرو-محمود-ياسين-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا

ضرب فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد 19، السيناريست عمرو محمود ياسين ، والذي كشف عن إيجابية المسحة من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليجيرصد إصابة عمرو محمود ياسين بفيروس كورونا

ولم يكشف عمرو محمود ياسين أي تفاصيل خاصة بحالته الصحية الأن، واكتفى بنشر نتيجة المسحة، والتعليق عليها: «إيجابي».

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير مروع

على الصعيد الآخر، كشف السيناريت عمرو محمود ياسين عن تعرضه لحادث سير مروع، أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من سيارته بالكامل.

ونشر عمرو محمود ياسين، صور لسيارته المحطمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، مطمئنا جمهوره: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وانا بخير الحمدلله».

تاج راسنا السبب في حادث عمرو محمود ياسين

هذا وكشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير حكاية «تاج رأسنا بابا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مشيدًا بأداء أبطال العمل.

ونشر ياسين صورة لأبطال العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "كانت تجربة جميلة وثريه كل فنان وفنانة أدوا أدوراهم بشكل يفوق ما تمنيت".

وتابع: "رغم صعوبة الظروف وقلة النوم والراحة فعلا تعبنا جدا.. ونمنا واحنا سايقيين وحجات كده، لكن سعيد أن الحكايه نالت إعجاب الجمهور الحمدلله".

وأضاف: "والف مبروك للمخرج محمد الخبيري هذه الانطلاقه الرائعة".

تفاصيل مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

أبطال حكاية تاج راسنا بابا

وتعد حكاية «تاج راسنا بابا» بطولة نخبة من نجوم الفن، على رأسهم، صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.