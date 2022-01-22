/674233/مهما-تعددت-مرات-البيع-لا- إلا-مرة-واحدة-ضريبة-التصرفات-العقارية-بمناقشات-خطة-النواب-غدا

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. فخرى الفقى، غدا الأحد مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

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ويتضمن التعديل المقترح بأن «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية حيث الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه، والشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة ، والشريحة الثالثة: من 500 الف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.

التعديل المقترح يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، بينما كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي متضمناً في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك، ومن ثم التعديل الجديد يتضمن تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابته المقررة في القانون الحالي، ومهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة.

«مهما تعددت مرات البيع لا إلا مرة واحدة».. ضريبة التصرفات العقارية بمناقشات خطة النواب غدا

كما تمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من السيدين النائبين: محمود نجيب مشعل، والنائب/ علي أحمد العساس، بشأن ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية بناحية تفتيش السرو / فارسكور- دمياط.