غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم- رزاق سيسيه. خط الهجوم: عمر السعيد بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة السيد عطية – عبد الله جمعة –محمد حسام “بيسو” – شيكابالا – سيف جعفر –احمد زكي – أيمن حفني – يوسف أسامة- حسام أشرف. قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة: حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكي – حازم إمام خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمد حسام “بيسو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – رزاق سيسيه – أيمن حفني – سيف جعفر خط الهجوم: يوسف أسامة – عمر السعيد – حسام أشرف

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