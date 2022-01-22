/674241/فاروق-جعفر-لا-يليق-لنادي-الزمالك-أن-يخسر-بهذه-النتيجة-أمام-المحلة

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، حول خسارة القلعة البيضاء أمام غزل المحلة بنتيجة 3/0، ضمن الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية على قناة “أون تايم سبورتس”: " كارتيرون عمل ماتشات لا تليق بالزمالك، هو مش عارف عايز ايه من البطولة ولا بيلعب بالناشئين يستفاد منهم ولا بيلعب على البطولة"

وأضاف: "لا يليق لنادي الزمالك أن يخسر من غزل المحلة بمثل تلك النتيجة الكارثية، وكارتيرون بيلاعب الناشئين في ظروف صعبة في اللقاء".

وزاد: " مستوى الزمالك بينزل مع كارتيرون مش بيطلع، الفريق فائز بالدوري الموسم الماضي ومستواه كان مرتفع، حالياً المستوى في النازل من مباراة لأخرى".

وأختتم قائلاً: " يجب على مجلس إدارة الزمالك عقد جلسة هامة مع كارتيرون لمناقشته حول الأداء والفكر الذي يطبقه كارتيرون في بطولة كأس الرابطة".

حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة