/674244/تشميع-عيادة-نساء-وتوليد-في-سوهاج--تعرف-على-الاسباب

نجح اليوم رجال مديرية الشئون الصحية في سوهاج في ضبط عيادة نساء وتوليد تستخدم أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية، بعيادة خاصة بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

قامت لجنة من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالانتقال الى مركز البلينا جنوب سوهاج وتمكنت اللجنة من ضبط غرفة بها سرير عمليات وأدوات جراحية غير صالحة، تبين قيام الطبيب المسؤول عن العيادة باستخدامها في إجراء العمليات الجراحية بالمخالفة للقانون.

أسفرت الحملة ايضا عن ضبط ادوية منتهية الصلاحية بالعيادة لا تصلح للعمليات الجراحية او العلاج، وتم غلق وتشميع العيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للتحقيق من الجهات المختصة.

جدير بالذكر شمل اللجنة كل من الدكتور حسن الطاهر مفتش العلاج الحر بإدارة البلينا والدكتور خالد سعد مفتش الصيادلة، ومحمد عبد الغني مسئول العلاج الحر.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والتى اكدت على ضرورة المتابعة المستمرة على كافة العيادات والمستشفيات للتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة بالمرضى .

العناية الالهية تنقذ طفل معاق ذهنيا سقط من اعلى المنزل في سوهاج

على جانب أخر أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بسقوط طفل من اعلي منزلة ونقلة الى المستشفى المركزي بطما.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.