/674246/كارتيرون-ليس-كل-لاعب-جيد-يبستحق-أن-يلعب-في-الزمالك

تحدث باتريس كارتيرون الميد الفني لنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام غزل المحلة، ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس الرابطة”

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " غير راضي عن مستوى لاعبي الزمالك خلال الـ 3 مباريات، مش هتكلم على مباراة المحلة فقط، ولكن احنا لم نؤدي خلالهم".

وأضاف: "هناك لاعبين كان يجب ظهورهم بشكل أفضل من ذلك، هناك علامات استفهام كبير على أدائهم".

وزاد: "ليس كل لاعب جيد يستطيع اللعب في الزمالك وأرتداء قميصه، وهذا ما وضح للجميع خلال المباريات ".

وأردف: "تحدثت مع اللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة عن غياب الروح لديهم، البعض يلعب بدون روح".

وأكمل: "لقائات كأس الرابطة كشفت عن سبب تثبيت القوام الأساسي، وعدم التغيير الكثير في المباريات الأخري".

وأشار: " سعيت للتعرف على قدرات اللاعبين والناشئين والبدلاء خلال لقائات كأس الرابطة، وهذا كان الهدف لدي".

وأختتم قائلا: "لدينا غيابات كثيرة، تقريباً فريق كامل غايب عندنا، انا اشركت البدلاء وبعض الناشئين للتعرف على مستواهم".

تيرون في بطولة كأس الرابطة".

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة