الزراعة: القيادة السياسية تولى مصانع إنتاج شتلات القصب اهتماما خاصا

جدة - نرمين السيد - تابعت لجنة من وزارة الزراعة، اليوم السبت، عددا من مواقع إنتاج شتلات القصب بمحافظة أسوان برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور أيمن العش مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، ومستشار وزير الزراعة للمتابعة سعيد صالح، والدكتور خالد السلامونى رئيس الإدارة المركزية للمحطات، والدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (الإيفاد).





وقال الدكتور محمد سليمان، فى تصريح اليوم، إن اللجنة تفقدت مصنع "سوبيك" الحيوى لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بمدينة كوم أمبو، والذى يقام بالقرب من محطة البحوث الزراعية بكو أمبو، وتابعت مراحل إنشاء المصنع، مؤكدا أن القيادة السياسية تتفهم وتدعم وتتبنى هذا المشروع الضخم، والذى يلقى اهتماما ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من وزير الزراعة السيد القصير.

وشدد على الجهات التنفيذية المسئولة عن إنشاء مصانع إنتاج شتلات السكر بعدد من المحافظات ببذل الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع وبدء عملها وفقا للجدول الزمنى المعتمد، مضيفا أن متابعة لجنة وزارة الزراعة اليوم، تأتى لتذليل كافة العقبات التى تواجه مراحل التنفيذ على أرض الواقع للوصول لمرحلة الإنتاج التجريبى خلال شهر ابريل القادم بالنسبة لمصنع أسوان.

من جهته، قال الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية، إن المصانع الحيوية لإنتاج شتلات القصب تستخدم أفضل وأحدث التقنيات الحديثة لإنتاج شتلات قصب سكر معتمدة وخالية من الإصابات، كما أن المعهد بجميع كوادره يعمل على إيجاد منظومة لإنتاج وتداول شتلات قصب السكر.

وأضاف العش أن الدولة تقف بإمكانياتها لدعم وإنجاح هذا الفكر الجديد فى زراعة وإنتاج قصب السكر بنظام الشتلات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى إنشاء مصانع حيوية لإنتاج شتلات قصب السكر معتمدة فى كافة محافظات الإنتاج الرئيسية بأسوان والأقصر وقنا والمنيا، كما سيتم تنفيذ مدارس حقلية لشتل القصب بالتعاون بين مركز المحاصيل السكرية والفاو ومنظمة الإيفاد.

وفى سياق متصل، زارت لجنة وزارة الزراعة أيضا منطقة وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال المحافظة، حيث تفقدوا موقع تخصيص 70 فدانا لإنشاء مصنع "حابى" لإنتاج شتلات القصب، كما ستقوم اللجنة بزيارة عدد من المحافظات المنتجة للقصب للاطلاع على تجربتها فى إنشاء مصانع شتلات القصب على غرار تجربة أسوان.