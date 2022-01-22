البحوث الإسلامية : الرسول أمرنا بأخذ الحذر من الأمراض المعدية

جدة - نرمين السيد - قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن النبى ﷺ أمرنا بأخذ الحذر من الأمراض السارية والمعدية وطبق ذلك، فقد كَانَ فِى وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِى ﷺ "إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فارجع".





وأضافت اللجنة عبر موقع المجمع الرسمى، أن الالتزام بالتعليمات الصحية واتباعها يحافظ على الشخص وعلى أسرته وعلى أبناء وطنه، فالأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية. فمن باب الإحسان، يقول تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا أن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" .. "البقرة: 195". وتابعت: "اهتم الإسلام بالنظافة الشخصية وأمر بها فى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكثير من الأحاديث النبوية، حيث أمر بالغسل سواء من الجنابة أو للنظافة العامة، بل جعل الطهارة العامة من سنن الفطرة".

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