وزارة الصحة: 65 % من المصابين ليس لديهم أعراض وذروة الموجة الرابعة لم تبدأ

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية مستعدة دائما للأسوأ فى فيروس كورونا، ولكن ما تم ملاحظته مع الموجة الرابعة وأوميكرون الارتباط الطردى بين معدلات زيادة الإصابات والدخول إلى المستشفيات، فلم يعد هناك ارتباطا طرديا بين زيادة الإصابات ودخول المستشفيات.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مصر مستعدة من خلال عدد أسرة العزل والعنايات، مؤكدًا أن متوسط الإشغال فى الأقسام الداخلية 12% ولا تزيد عن 40% فى العنايات المركزة.

وأوضح أن الأعداد التى يتم الإعلان عنها هى التى ترددت على المستشفيات، ولكن هناك دراسة تتعلق بالأعراض وجدت أن 60 إلى 65% من المصابين ليس لديهم أعراض، منوهًا بأن ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد.

وعن الأدوية، قال: "لأول مرة يتم التحدث عن عقاقير عن طريق الفم، والدولة تعاقدت مع استرازينيكا للحصول على عقار عن الحقن العضلى لمنع الإصابة"، لافتًا إلى أن مصر انتهت من المرحلة الأولى للقاح المصرى والنتائج مشجعة جدا.