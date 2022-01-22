/674250/أيمن-يونس-يشن-هجوم-على-كارتيرون-بعد-خسارة-الزمالك-أمام-غزل-المحلة

هاجم أيمن يونس نجم الزمالك السابق، باتريس كارتيرون ولاعبي الزمالك الذين خاضوا مواجهة غزل المحلة،بالجولة الثالثة بكاس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية على قناة “أون تايم سبورتس”: " كارتيرون مش مركز في حاجة شاغلة تفكيره وهو مش مركز في مباريات بطولة كأس الرابطة، انا مش عارف هو عايز يوصل لأيه".

الزمالك ضد غزل المحلة

وأضاف: "مافيش لاعب في الزمالك بيلعب بروح ولا حسينا بي، غير شيكابالا اللي نزل وحاول يصنع الفارق وصنع أكثر من فرصة، هو الوحيد الذي كان يحاول بلمسته المختلفه".

وأكمل: "كارتيرون حرق حسام عبد المجيد بعد اللعبة الذي لم يوفق فيها، بجانب جميع الناشئين الذي أشركهم في وقت صعب".

وزاد: " نادي الزمالك استفاد من مبارياته، لأنه أكتشف أنه يوجد لاعبين لا يستحقوا التواجد في الزمالك، وبعد كدا يشتكوا أنهم مش بياخدوا فلوسهم وما مستواهم أقل من التواجد في الفريق".

وأختتم قائلاً: "كارتيرون طالع بيقول محمد عواد أحسن لاعب، دي كارثة لما المدرب يطلع يقول أن الحارس أفضل لاعب".

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، حول خسارة القلعة البيضاء أمام غزل المحلة بنتيجة 3/0، ضمن الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية على قناة “أون تايم سبورتس”: " كارتيرون عمل ماتشات لا تليق بالزمالك، هو مش عارف عايز ايه من البطولة ولا بيلعب بالناشئين يستفاد منهم ولا بيلعب على البطولة"

وأضاف: "لا يليق لنادي الزمالك أن يخسر من غزل المحلة بمثل تلك النتيجة الكارثية، وكارتيرون بيلاعب الناشئين في ظروف صعبة في اللقاء".

هجوم فاروق جعفر على كارتيرون

وزاد: " مستوى الزمالك بينزل مع كارتيرون مش بيطلع، الفريق فائز بالدوري الموسم الماضي ومستواه كان مرتفع، حالياً المستوى في النازل من مباراة لأخرى".

وأختتم قائلاً: " يجب على مجلس إدارة الزمالك عقد جلسة هامة مع كارتيرون لمناقشته حول الأداء والفكر الذي يطبقه كارتيرون في بطولة كأس الرابطة".

وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.