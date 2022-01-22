/674252/الصحة-65--من-مصابي-كورونا-بدون-أعراض-وهذا-سبب-عدم-تكدس-المستشفيات-فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يوجد ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن الارتفاع لا يصاحبه ارتفاع بمعدلات دخول المستشفيات.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية الحياة موضحا ان العلاقة الطردية بين دخول المستشفيات وارتفاع الأعداد بدأت في الانكسار خاصة في الموجة الرابعة من فيروس كروونا.

الصحة: 65 % من مصابي كورونا بدون أعراض

وتابع عبد الغفار أنه يوجد انكسار واضح بين معدلات الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات مضيفا ان الاعداد في العنايات المركزة لم ترتفع حيث وصلت من 39 % إلى 40%.

وأوضح حسام عبد الغفار أن هناك دراسة في وزارة الصحة اثبتت أنه 60 إلى 65% من حالات الإصابة ما عندهاش اعراض، متابع ان أوميكرون أقل شدة في أعراض المرض من متحور دلتا".

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن حملة "معًا نطمئن.. سجل الان"، المتمركزة في عدد من محطات القطار، ومترو الأنفاق، والأسواق التجارية، نجحت منذ انطلاقها في شهر ديسمبر 2021، وحتى 22 يناير الجاري في تطعيم 170 ألف مواطن بلقاحات فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تطعيم المواطنين، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

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جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مركز محطة سكة حديد أسوان، المخصص للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والذي تم تشغيله يوم الخميس 13 يناير الجاري، ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أشار إلى إن الوزير اطمأن على توافر كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا، في مركز محطة سكة حديد أسوان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال سير عملية تطعيم المواطنين. موجها بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح، وفقا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين ضمن إجراءات التصدي للجائحة.

مراكز لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا

وأوضح عبدالغفار، انه تم الانتهاء من وضع 3 مراكز لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، متمركزة في محطات السكة الحديد بمحافظات (المنيا، أسيوط، أسوان) وذلك خلال اليومين الماضيين، ليصل إجمالي مراكز حملة «معا نطمئن» نحو 25 مركزًا، منهم 7 مراكز في محطات السكة الحديد، و14 مركزًا في محطات مترو الانفاق، والتي شملت محطات (الشهداء، ومركزين في محطة السادات، والعتبة، العباسية، شبرا الخيمة، كلية الزراعة، جمال عبدالناصر، روض الفرج، حلوان، ألف مسكن، سعد زغلول، السيدة زينب)، بالإضافة إلى 4 مراكز داخل الأسواق التجارية والمولات.

تنظيم توافد المواطنين

وأضاف أن مراكز التطعيم بمحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق، تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، موضحًا أن كل مركز يضم 4 فرق من "الفرق الطبية ومدخلي البيانات"، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التي تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية بين المواطنين وحثهم على الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ورفع المناعة المجتمعية.

أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر

وأشار إلى أن الوزير أعلن خلال زيارته لمحافظة أسوان، إطلاق "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر" وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد، حيث تم إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة بالقرى والنجوع، للوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى النائية، وتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان، ضمن مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة).

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي، تجوب كافة محافظات الصعيد خلال "أسبوع التوعية بصعيد مصر"، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من من كافة الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة بما يساهم في الاهتمام بالصحة العامة، رافق الوزير خلال جولته، الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسوان.