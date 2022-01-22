ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد على طريقتها الخاصة «فيديو»

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دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلاد نبيلة عبيد.

ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

ونشرت ميرهان حسين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"، لفيديو راقص لها مع مجموعة من الصور مبينه وجه التشابه بينهم معلقة عليها: "كل سنة وأنت أحلى بلبلة وأحلى ضحكة في الدنيا ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا حبيبة الكل".

لمحات من حياة نبيلة عبيد

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قدمن العديد من الأعمال الفنية؛ التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية، منها الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، شادر السمك.

وتعددت الأدوار والشخصيات التي قدمتها خلال رحلتها في السينما حيث لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة وإنما تنوعت الأدوار فشملت الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والخادمة والمدمنة والراقصة والقاتلة واللصة والمجندة من قبل المخابرات وغيرها من الأدوار حيث كانت نصيرا للكثير من القضايا الإنسانية وقضايا المرأة وكاشفا للفساد في المجتمع ويعد دور الأم الذي أدته في فيلم العذراء والشعر الأبيض من أهم وأروع أدوار الأمومة في تاريخ السينما المصرية

مسلسل سكر زيادة أخر أعمال نبيلة عبيد

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد؛ في السباق الرمضاني لعام 2020، من خلال مسلسل سكر زيادة،ويضم المسلسل العديد من النجوم أهمهم، نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قرروا شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكن بنفس الفيلا، وتسعى كلًا منهما للاستحواذ على الفيلا دون الأخرى.

عدد زيجات نبيلة عبيد

تزوجت نبيلة عبيد أربع مرات، وتكتمت على حياتها الخاصة وزيجاتها لكن في عام 2010 اعترفت بأنها كانت قد تزوجت من المخرج أشرف فهمي في السر، ولكن الممثلة جالا فهمي نفت هذا الخبر وقالت إن ما تردد ما هو إلا إشاعة ولا أساس له من الصحة ولو أن والدها تزوج لأخبرها.

أعمال ميرهان حسين الجديدة

ويذكر أن ميرهان حسين تعيش حالة من النشاط الفني، حيث إنها تشارك حاليًا في مسرحية كازانوفا 2100، والمقرر عرضها يوم 2 فبراير المقبل خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.