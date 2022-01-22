نبيلة عبيد تستعيد ذكريات احتفالها بعيد ميلادها رفقة دلال عبد العزيز «صور»

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احتفلت نجمة الجماهير نبيلة عبيد أمس الجمعة بعيد ميلادها ال 77، إذ أنها من مواليد 21 يناير 1945، وحرصت على الاحتفال بمفردها بسبب جائحة كورونا وانتشار أوميكرون.

دوت الخليج يرصد ذكريات نجمة الجماهير نبيلة عبيد مع الراحلة دلال عبد العزيز.

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها رفقة دلال عبد العزيز

وحرصت عبيد على استعادة ذكريات احتفالها بعيد ميلادها رفقة النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث نشرت مقطع فيديو من عيد ميلادها الأخير يجمعها بدلال عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وعلقت عليه في تأثر قائلة: "أنا عيد ميلادي خلاص احتفلت بيه معاكم إمبارح يا أحلى الأصدقاء، والنهارده يوم جديد، بس لازم أقولكم على حاجة مهمة، أنا فعلا احتفلت بيه لوحدي بسبب ظروف كورونا".

نبيلة عبيد تكشف سر احتفالها بتورتة زرقاء

وتابعت: "بس تعمدت احط صورتي مع التورتة الزرقاء دي رغم أن جالي هدية أكتر من تورتة عيد ميلاد من الأصدقاء.. طيب ليه التورتة دي بالذات، لأنها من آخر احتفال وكانت هدية من جارتي وأختي وحبيبتي الفنانة دلال عبد العزيز".

واختتمت حديثها طالبة من الجمهور الدعاء لها بالرحمة: "واليوم أنا بطلب منكم صادق الدعوات بالرحمة لروحها ولكل حبايبنا اللي غابوا عنا.. بحبكم".

«مجتهدة وتستحق»..نبيلة عبيد تهنئ ليلى علوي بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر

على الصعيد الآخر، حرصت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، مؤخرًا على تهنئة صديقتها الفنانة المتألقة ليلى علوي، بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر الدولي، الذي انطلق لأول مرة بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “مبروك للنجمة الكبيرة ليلى علوى تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى دورته الأولي.. ليلى علوي ممثلة مثقفة ومجتهدة وتستحق التكريم.. مساكم ورد”، مرفقة صورة الفنانة ليلى علوى على التعليق.

آخر أعمال نبيلة عبيد الدرامية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، الدرامية كان في رمضان 2020، بمسلسل «سكر زيادة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

«سكر زيادة» بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، وصبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، ومحمد فتحي عبدالمقصود، وإخراج وائل إحسان.

لمحات من حياة نبيلة عبيد

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قدمن العديد من الأعمال الفنية؛ التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية، منها الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، شادر السمك.

وتعددت الأدوار والشخصيات التي قدمتها خلال رحلتها في السينما حيث لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة وإنما تنوعت الأدوار فشملت الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والخادمة والمدمنة والراقصة والقاتلة واللصة والمجندة من قبل المخابرات وغيرها من الأدوار حيث كانت نصيرا للكثير من القضايا الإنسانية وقضايا المرأة وكاشفا للفساد في المجتمع ويعد دور الأم الذي أدته في فيلم العذراء والشعر الأبيض من أهم وأروع أدوار الأمومة في تاريخ السينما المصرية.