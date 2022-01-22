جدة - نرمين السيد - حسم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الجدل حول وقع الطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية من عدمه، مؤكدا أنها لا تقع.



جدة - نرمين السيد - حسم الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الجدل حول وقع الطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية من عدمه، مؤكدا أنها لا تقع. وفى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كتب شوقى: "لا يؤخذ بالطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية إلا بعد التحقق منها ومعرفة مقصد الزوج".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى يحسم الجدل: لا يؤخذ بالطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.