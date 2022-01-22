رفع 8 آلاف طن قمامة وإزالة 868 حالة إشغالات متنوعة بالفيوم

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أحمد شاكر، أنه جرى خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3100 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، وتشمل شوارع السد العالى، وسعد زغلول، والنبوى المهندس، والملك الناصر، والحرية، والجمهورية، وبطل السلام، وطريق باغوص العقرب، وكذلك الشوارع الداخلية بمناطق مصطفى حسن، ودار الرماد، وكيمان فارس، بالاضافة الى رفع المخلفات من الطرق الرئيسية ومداخل القرى والوحدات المحلية بالعدوة، وسيلا، وزاوية الكرادسة، وهوارة المقطع، ودسيا، وهوارة عدلان، واللاهون، والشيخ فضل، ومنشاة عبدالله.
وأضاف أنه جرت إزالة 400 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، فضلا عن تحرير 75 محضر إشغال طريق، كما تم صيانة وتركيب 450 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، والشوارع الداخلية بالأحياء، وصيانة كشافات طرق قرى سيلا، والعدوة وكفور النيل، ودمو، وزاوية الكرادسة، ودسيا، وتلات، والشيخ فضل، وعزبة بهنس.
كما جرى تشكيل حملة للمرور، على المطاعم والمقاهى والمحال التجارية والورش، للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، بمدينة ومركز الفيوم، أسفرت عن غلق عدد 8 مقاهى وكافيه، وعدد 4 محلات لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.
ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2075 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 211 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة وتركيب 263 كشاف انارة، حيث تم صيانة 233 كشاف، وتركيب 30 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
وأشار المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى تنظيم 6 حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 750طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 28 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم تركيب وصيانة 410 كشاف إنارة بمدينة يوسف الصديق وقرى المركز.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بتنظيم 28 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، تم خلالها رفع 2020 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 154 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، فضلا عن صيانة 900 كشاف إنارة، فى عدد من القرى والشوارع منها طريق القاهرة الفيوم.
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