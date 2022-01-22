وزير التعليم العالى يوجه بزيادة عدد طوابق مستشفى علاج الأورام بأسوان

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مستشفى حميات المسلة، التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ذلك خلال زيارته لمحافظة أسوان.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الزيارة سير العمل فى مراحل الإنشاءات بمستشفى حميات المسلة، ونسبة الإنجاز التى بلغت 90%، وفقا لتقارير الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال «عبدالغفار» إن المستشفى يضم مبنى رئيسى، يتكون من طابق أرضى و4 طوابق علوية، بسعة 88 سريرا، ومبنى أخر لمكافحة الفيروسات مكون من 3 طوابق، ومبنى للعيادات الخارجية مكون من طابق واحد، ووحدة للغسيل الكلوى.

وأشار إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المستشفى والتأكد من جاهزيته لبدء تشغيله فى أسرع وقت، وينضم إلى المنظومة الطبية، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مستشفى علاج الأورام أسوان، والذى يشمل 5 طوابق، بسعة 48 سريرا، ويقدم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان لأكثر من 20 ألف مواطن شهريا، من خلال العيادات الخارجية، إلى جانب تقديم أكثر من 30 ألف خدمة شهريا، من خلال وحدة المعامل والإشاعات.

وقال إن الوزير أشاد بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمركز، كما وجه الشكر للفرق الطبية، نظرا لجهودهم فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا، كما أشاد بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتبعها مركز أورام أسوان، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والفرق الطبية، بما يساهم فى رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدى للجائحة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، أوصى بزيادة عدد طوابق مركز أورام أسوان، ليستوعب عددا أكبر من المرضى، ويساهم فى تقديم خدمات طبية مناسبة للحالات الصحية المترددة على المركز.

وكان الوزير، قد تفقد صباح اليوم السبت، مركز التطعيمات المتمركز فى محطة السكة الحديد بأسوان، واطمأن على توافر جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأوصى بالتيسير على المواطنين فى إجراءات تلقى اللقاح، مشيدا بفرق التواصل المجتمعى ودورها فى نشر التوعية الصحية بين المواطنين وحثهم على تلقى لقاحات فيروس كورونا ورفع المناعة المجتمعية ضمن جهود الدولة للتصدى للجائحة.