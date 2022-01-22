ثلوج ورياح وأمطار.. أسبوع الصقيع يبدأ من الغد (بيان بدرجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - ويسودطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وتشهد بعض المناطق نشاطا للرياح تزيدمن الاحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

الأحد 23 يناير 2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح وتتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 08

وادى النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 15 08

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 15 07

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 06

السويس 16 07

العريش 16 07

رفح 16 07

رأس سدر 18 07

نخل 15 01

نويبع 19 11

طابا 16 10

كاترين 10 00

الطور 18 08

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 21 10

الفيوم 17 03

بنى سويف 17 03

المنيا 17 04

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 18 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 07

إدفو 20 07

أبوسمبل 19 07

الوادى الجديد 19 06

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11

الإثنين 24 يناير 2022

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

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الخميس 27 يناير 2022

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