قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر والعالم بعد عامين من التعامل مع كورونا أصبحوا أكثر علما ودراية وخبرة وتسليحا فى مواجهة الفيروس، خصوصًا وأنه لم يكن لدينا علم عن طرق الانتشار أو أدوية أو لقاحات.
وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أننا الأن أصبح لدينا أسلحة أكثر ومعرفة بطرق انتشار الفيروس، وأصبحا أن التلقيح أحد أهم العوامل التى تقلل من الأعراض والوفيات، مؤكدا أن الدولة تعمل على الوصول بمعدلات التلقيح إلى أكثر من 70% من الفئات المستهدفة.
وأشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من 40% من الفئات المستهدفة حتى الآن، لافتا إلى أن الجرعة التعزيزية مهمة لتقليل الأعراض ومنع الدخول إلى المستشفيات، وأن الإجراءات الاحترازية مهمة جدا ووسائل تحافظ على الصحة العامة.
وأوضح أن مصر وبتوجيهات من القيادة السياسية وبشكل مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لديها كميات كبيرة من اللقاحات ومتنوعة، فاللقاحات تكفى الفئات المستهدفة والجرعات التعزيزية والنزول بالسن إلى 12 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الصحة: تطعيم 40% من المستهدفين والجرعة التعزيزية مهمة لتقليل الأعراض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.