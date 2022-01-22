عقوبات عاجلة من الزمالك ضد لاعبى الفريق بعد ثلاثية المحلة

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون. كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض ٢ لاعبين للبيع وتأتي تلك القرارات بعد المستوى السئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

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