/674255/دامت-أسبوعين-ومستمرة-حتى-هذا-الوقت-معلومات-صادمة-حول-موجة-الطقس-البارد

تحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الاحوال الجوية للطقس، واسباب الانخفاض المستمر لدرجات الحرارة لفترة دامت اكثر من أسبوعين.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلاة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي، عبر فضائية الحدث، مضيفة:" احنا في الاسبوع الثاني من انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي الاحساس العام للمواطنين هو البرد الشديد، اضافة إلى ان الكتل الهوائية القادمة من شرق اوربا الجافة هي التي تجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن هذه الكتل تمر على البحر المتوسط.

معلومات صادمة حول موجة الطقس البارد

ونوهت:" احنا محميين بالبحر المتوسط لانه يؤثر عليها ويجعلها معتدلة إلى حد ما، متوقعة ان يكون الطقس بارد على اغلب محافظات مصر، وشديد البرودة في الليل، حيث الوصول إلى 5 درجات مئوية حتى الجمعة القادمة.

وتابعت ان بعض الايام سيكون هناك رياح وهو ما سيزود الاحساس العام بالانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

الأرصاد: اليوم طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع

هذاو أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الجو اليوم السبت، حيث أكدت أن يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت من المتوقع أن يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كماأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن أبرز الظواهر الجوية هي غيوم جزئي وبرودة تصل أحياناً لحد الصقيع بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أوضحت أن البحر المتوسط من المتوقع أن يشهد حالة "اضطراب" وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، والبحر الأحمر خفيفة إلى متوسطة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحراة المتوقعة اليوم السبت فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر.