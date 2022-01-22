/674256/فاروق-جعفر--لولا-محمد-عواد-لخسر-الزمالك-6-أو-7

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، حول فوز غزل المحلة على القلعة البيضاء بنتيجة 3/0، ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية على قناة “أون تايم سبورتس”: " لا يوجد لاعب واحد في الزمالك ظهر بشكل طيب، هناك الكثير من اللاعبين عبئ على نادي الزمالك وهم يتقاضوا ملايين مثل اللاعيبة الدولية الذين يتواجدون مع منتخباتهم الأن".

وأضاف: " هناك علامة استفهام كبيرة على كارتيرون انا مش عارف هو عايز ايه، لم يستفيد من الناشئين ولا لاعبي الفريق الأول".

وزاد: " المدرب بيقضي على الناشئين بيلاعبهم في ظروف صعبة، المفرود يلاعبهم لما الفريق يكون كسبان".

وأختتم قائلاً: " محمد عواد نجم الزمالك أمام غزل المحلة، لولا تصديلاته لخسر الزمالك بنتيجة كارثية 6 أو 7".

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

الزمالك ضد غزل المحلة

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.