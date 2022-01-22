/674258/أحمد-مقلد-يتقدم-باقتراح-لزيادة-المخصصات-الممنوحة-لجمعية-مجاهدى-سيناء

أعلن النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمه باقتراح بشأن زيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدى سيناء المشهرة برقم 94 لسنة 1987 واعضاؤها ومدهم بكافة المستلزمات وأطر الرعاياه والضمان الأجتماعى التى توفره الوزارة من خلال كافة المبادرات التى ترعاها وزارة التضامن الأجتماعى .

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وقال مقلد في المذكرة الإيضاحية أن جمعية مجاهدى سيناء جمعية أهلية مشهرة بوزارة التضامن الأجتماعى وتضم فى عضويتها مئات الفدائيين الذين شاركوا قواتنا المسلحة فى الحرب خلال فترة الأحتلال الاسرائيلى لسيناء تحت مظلة منظمة سيناء العربية .

أحمد مقلد يتقدم باقتراح بشأن زيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدى سيناء

وتابع:” وخلال تلك الفترة قاموا ببطولات عظيمة حتى اطلقت عليهم قوات الاحتلال الاسرائيلى وقتها لقب (الاشباح) وسُجلت اسمائهم فى تاريخ الوطنية المصرية وقامت الدولة بتكريمهم بحصولهم على انواط الامتياز بل ان بعض منهم حصل على وسام نجمة سيناء، وتكريما لجهودهم العظيمة وتضحياتهم فداءً للدولة الوطنية المصرية وصولاً للأنتصارات العظيمة التى شاركوا فى تحقيقها والتى هى محل فخر لكل مواطن مصرى فأننى أقترح زيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدى سيناء واعضاؤها ومدهم بكافة المستلزمات وأطر الرعاياه والضمان الأجتماعى التى توفرة الوزارة من خلال كافة المبادرات التى ترعاها.

جدير بالذكر أن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد خلال لقاءه أمس عبر برنامج كلام في السياسة تقديم الإعلامي احمد الطاهري، والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، على ان أن ملف سيناء أحد عنواين انتصارات الدولة المصرية فى كافه الاتجاهات، عسكريا وتنفيذا للقانون، واستخباراتيا من خلال المجهودات الضخمة لمواجهة الارهاب الغاشم، لافتا الي ان الاحتلال الاسرائيلي كان عدو واضح، ولكن الارهاب يعد عدو متخفي، مثمنا قدرة الدولة المصرية على دحر الإرهاب من خلال تضحيات ابناء سيناء التي ساهمت فى حالة الاستقرار التي يشعر بها كل من تطأ قدمه أرض التجلي.