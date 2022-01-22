/674259/النائب-علاء-قريطم25-يناير -يوم-الوفاء-لشهداء-الواجب -ورمزا-للوطنية

بعث النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى ال 70 لعيد الشرطة المجيد، والذكرى الحادية عشر لثورة ٢٥ يناير. قائلاً" يطيب لى أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الإحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، مشيرا إلى أن 25 يناير يعد يوم الوفاء لشهداء الواجب من أبناء الوطن، ورمزاً للوطنية و الدفاع عن الارض والعرض ورمزاً للتضحية والفداء ، ورمزاً للبطولة والوفاء ورمزاً للشهادة.

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كما بعث النائب علاء قريطم، برقية تهنئة ،اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود وعاملين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70 متمنياً «دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام».

ووجه قريطم تحية تقدير واعتزاز للرجال الشرطة المصرية وتحية تقدير واحترام لأرواح شهدائنا الأبرار، قائلاً" بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع شعب البحيرة قيادات أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع وتيرة الاستقرار والأمان للشعب المصرى ، من أجل غد مشرق لوطننا العزيز، وسوف يسجل التاريخ لكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق"

النائب علاء قريطم... 25 يناير يوم الوفاء لشهداء الواجب ورمزاً للوطنية

وقدم قريطم » في تهنئته، ، التحية «لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره»، مشيرًا إلى أن «الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هي ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أي معتد غاشم يريد النيل منه ومقدساته».

ودعا " قريطم" ،جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.