مراد منير لـ دوت الخليج:«مجلس النواب ساعدنى لمد المهلة إلى 10 أيام»

/674261/مراد-منير-لـ-تحيا-مصرمجلس-النواب-ساعدنى-لمد-المهلة-إلى-10-أيام

أعلن المخرج مراد منير زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، بتمديد مهلة خروجه من شقته، بعدما قام بتوجيه رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تهديده بطرده هو وأسرته بالشوارع بعد إنتها عقد إيجار الشقة التى يقيم بها.

دوت الخليج يرصد آخر التطورات بأزمة المخرج مراد منير.

وصرح مراد منير لـ «دوت الخليج»، بأنه تم تمديد المهلة لمدة 10 أيام بالتراضي مع صاحبة الشقة".

وأضاف مراد منير: " بأن أحد أعضاء مجلس النواب قام بمد المهلة، وذلك من خلال مخاطبة مأمور القسم التابع لى".

وغضب المخرج الكبير من نشر بعض المواقع التليفزيونية والصحفية، بأن المصدر الأمنى لم يروي تلك القصة التى نص عليها خلال البوست والمواقع الصحفية التى نشرتها قائلًا: " انا مقولتش إن بدين أحد، السيدة صاحبة الشقة عندها حق أنا كل ال طلبتوا مد مهلة خروجى من الشقة".

مراد منير يستغيث بالسيسي

وكتب منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "سيادة الرئيس.. أتوجه اليك كأحد أبناءك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردى من الشقة التى استأجرتها أنا وزوجتى فايزة كمال منذ ٨ سنوات".

وأضاف: "وسأصبح أنا وعفشى فى الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ منى الايجار وكسبت قضية طردى.. رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لانتقل لمكان آخر، وهددنى بإلقاءى وأولادى فى الشارع صباح الأحد.. يرضيك أنام فى الشارع فى البرد ده".

مراد منير يتعرض لأزمة صحية

وكان المخرج المسرحي مراد منير زوج النجمة الراحلة فايزة كمال، تعرض لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بصورة طارئة، وتفاقمت حالته وأصيب بجلطة في المخ، ليتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي ويتم نقله بحالة خطرة إلى مستشفى الشبروايشي.

مراد منير يتألق بمسرحية "السلطانية"

يذكر أن مراد منير قدم مؤخرًا مسرحية بعنوان «السلطانية»، بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي إبراهيم، وتم تصويرها للعرض أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

السيرة الفنية لمراد منير

قدًم مراد منير العديد من الأعمال المسرحية التي تزيد عن 14 عملا، كما وأيضا تضمنت أعماله الأفلام السينمائية الشهيرة مثل ملك الشحادين، والملك هو الملك، ظهر جانب سياسي عسكري بشخصية المخرج مراد منير على إثر انضمامه للمقاومة في 1967م وتم اعتقاله أكثر من مرة ولهذا تم تلقيبه بالمشاغب، كما وأشار المخرج محمد منير عبر لقاء خاص على شاشة قناة النهار بأنه هو من لقًب محمد منير بالملك وعلى الرغم من هذا لم يقدره محمد منير ولم يحضر عزاء زوجته الراحلة فايزة كمال.