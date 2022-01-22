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تستعرض مبررات رفض البيئة رغم موافقظة السياحة والإسكان

تشهد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن انشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم إلا أنه تم رفض وزارة البيئة على هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.

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كما تشهد اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولى أعمالها وتوفير الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

طاقة النواب تناقش طلب النائب عماد سعد حمودة بإنشاء مدينة عالمية بالساحل الشمالي لبحيرة قارون

ووجهت اللجنة الدعوة لحضور وزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، للرد على طلبات الإحاطة، وخاصة أن الطلب المقد من النائب عماد سعد حمودة، تضمن انشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم إلا أنه تم رفض وزارة البيئة هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

وزيرة البيئة بطاقة النواب الثلاثاء بشأن طلب النائب عماد سعد حمودة

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.