الصحة: شركات مصرية انتهت من تصنيع أدوية علاج كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إنه وبتوجيه من القيادة السياسية، أصبح لدينا كميات كبيرة من اللقاحات بمختلف الأنواع، ومستعدون دائما لمواجهة الأسوا من كورونا.





وأشار عبدالغفار، فى لقاء خاص مع برنامج "من القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبدالحميد، عبر قناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، إلى أن التلقيح هو أحد أهم العوامل التى تقلل معدلات الوفيات، ونعمل بقوة للوصول بمعدلات التلقيح إلى أكثر من 70 % من الفئات المستهدفة.

وأضاف: "أن أعداد المصابين التى يتم الإعلان عنها هى التى ترددت على المستشفيات"، مبينا أن هناك دراسة تتعلق بالأعراض وجدت أن 60 إلى 65% من المصابين ليس لديهم أعراض، كما أن ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد.

ولفت إلى أنه ولأول مرة يتم التحدث عن عقاقير عن طريق الفم، مضيفا: "أن هناك شركات وطنية انتهت من التصنيع وفى مراحل نهائية للحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية؛ كما أن الدولة تعاقدت مع "استرازينيكا" للحصول على عقار يؤخذ عن طريق الحقن العضلى لمنع الإصابة".

وحول تطورات اللقاح المصرى "إيجى فاكس"، قال" هناك فريقان يعملان فى اللقاحات، وبدأنا فى المرحلة الأولى من النتائج الإكلينيكية، وانتهينا من الفئة الأولى، والنتائح مشجعة لكلا الفريقين".