محافظ الأقصر ووزيرة التضامن يبحثان التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف التنموية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، سبل التعاون والتنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية، وموقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وعدد من الملفات الخاصة بقطاع التضامن الاجتماعى.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى جرى بين محافظ الأقصر ووزيرة التضامن الاجتماعى، ضمن زيارتها لمحافظة الأقصر اليوم، للمشاركة فى فعاليات افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد وافتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعى بمدينة طيبة الجديدة.

حضر اللقاء، محمد حمدان عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، والمستشار احمد شحات اسماعيل المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس الدولة، وأيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لقطاع الشئون الاجتماعية.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ الأقصر الدروع التذكارية مع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، افتتحت اليوم السبت، المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور محافظ الأقصر مصطفى ألهم، ومحافظ قنا أشرف الداودى، ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومسئولى جمعية الأورمان.

وشهدت المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى؛ منها: وحدة عناية مركزة للأطفال التى تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات.