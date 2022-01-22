جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز ما حققته الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى خلال 8 سنوات ففى مجال الاستثمار أنجزت الدولة المصرية 39 مشروعا بتكلفة تخطت 4 مليارات و828 مليون جنيه، أما فى مجال التعليم فحققت 5020 مشروعا بتكلفة 31 مليارا و289 مليون جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر فى عهد السيسى.. هذا ما تحقق فى 8 سنوات من الإنجازات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.