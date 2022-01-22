جدة - نرمين السيد - ونرصد فى الإنفوجراف التالى، أبرز محاور التنمية الاقتصادية فى عهد الرئيس السيسى حيث تم إنشاء 8 مطارات جديدة، وإنشاء 26 مركزا سياحيا، وإنشاء 22 مدينة صناعية، واستصلاح 4 ملايين فدان. كما شملت مشروع طرق عملاق أطوالها بلغت 4800 كيلومتر، وإنشاء 3 محطات توليد كهرباء، والمجلس الأعلى للاستثمار، ومحور تنمية قناة السويس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنمية الاقتصادية.. إنجازات الرئيس السيسى فى 8 سنوات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.