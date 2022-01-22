8 سنوات من الإنجازات.. السيسى يقود نهضة مصر الحديثة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف أبرز ما تم خلال السنوات الثمانية السابقة وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة فى الثامن من يونيو 2014 وعقب ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 سعت مصر لإعادة لوطن لمسار الإصلاح والبناء. وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى 2014 حيث تم وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، وتميزت فترة حكمه بإطلاق المشاريع القومية العملاقة ليس فقط فى مجال التنمية الاقتصادية، بل أيضا فى مجالات البنية التحتية، والتنمية البشرية، والتنمية المجتمعية.

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