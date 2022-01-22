الرعاية الصحية: لقاءات وبرامج تدريبية وخدمات طبية مستحدثة لتوفير خدمات آمنة

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتى تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، باستقبال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حسن القلا، رئيس شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر، حيث ناقشا التعاون فى إدارة وتشغيل أول مدينة طبية (كابيتال ميد) بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ناقشا مشروع بروتوكول تعاون ثنائى مشترك بين الهيئة وجامعة بدر فى تدريب القوى البشرية سواء تدريب الخريجين بمستشفيات الهيئة أو تدريب القوى البشرية للهيئة من خلال التحاقها بعدد من البرامج الخاصة بالجودة ومكافحة العدوى والإدارة المالية وماجستير إدارة الأعمال.

وتناولت النشرة، الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، يشهد توقيع بروتوكول تعاون ثنائى مشترك مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية فى مجالات التحول الرقمى والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وإنشاء وحدة دعم اتخاذ القرار بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية والإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية وتطبيقه.

وأضافت، إطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة (اعرف أكتر)، ونشر فيديو توعوى لذوى الهمم عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة للتوعية بأهمية ومميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى ضمان علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك إطلاق أولى حلقات التوعية لفيديوهات برنامج (رحلة حامل) أضخم برنامج للاهتمام بصحة الأم والجنين بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتابعت، بإطلاق هيئة الرعاية الصحية عدة برامج تدريبية، منها للتدريب على التسجيل الطبى لمشرفى وأفراد هيئة التمريض ببورسعيد، والتدريب على الإسعافات الأولية لمشرفى وأفراد التمريض بمنشآت الهيئة فى الأقصر، إضافة إلى برنامج تدريبى على آليات العمل المخزنى لمسئولى الإمداد والمخازن بمنشآت الهيئة ببورسعيد، وذلك بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات العنصر البشرى أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمصريين.

واستكملت، إدخال تقنية العلاج الإشعاعى متعددة الشدة (IMRT) بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، إضافة إلى استحداث علاج الأورام الليفية فى الرحم عن طريق القسطرة التداخلية بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر.

وتطرقت النشرة، إلى توفير خدمات علاج حالات تأخر الإنجاب بمستشفى إيزيس التخصصى التابعة للهيئة بالأقصر، علاوة على افتتاح وتشغيل معمل تركيبات الأسنان بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، وكذلك تزويد مستشفى التضامن ببورسعيد بأجهزة مناظير جهاز هضمى حديثة ومتطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية وتسمح بإجراء كافة التداخلات الجراحية المرتبطة بعلاج أمراض الجهاز الهضمى بجودة عالمية.

وأضافت، نجاح مستشفى الرمد التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد فى إجراء 70 عملية زراعة القرنية كأحد الخدمات الطبية المستحدثة ولأول مرة داخل نطاق المحافظة مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بها، وذلك بالإضافة إلى نجاح 4 عمليات كبرى بمستشفى التضامن ببورسعيد هى الأولى من نوعها باستخدام تقنية المناظير الجراحية داخل المستشفى.

وتابعت، نجاح عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية لمريضة بالقلب وذلك بالتعاون بين أطباء أقسام الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر وأمراض كهروفسيولوجية القلب بمستشفى السلام بورسعيد، إضافة إلى نجاح عمليتين استبدال مفصل الفخذ الكامل بمفصل صناعى مزدوج الحركة ثلاثى الأقطاب بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

واختتمت النشرة، بنجاح أول عملية إصلاح انسداد عظمى بفتحة الأنف باستخدام منظار الأنف الضوئى الجراحى بمجمع الإسماعيلية الطبى، ونجاح إنقاذ حياة طفل داخل حضانة داخل قسم الحضانات بمستشفى النساء والولادة التخصصى ببورسعيد بعد تقديم الرعاية اللازمة له لمدة 35 يوما، وإشادة الصحفى الكبير الأستاذ محمد أبو سنة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير جريدة القناة بالإسماعيلية فى الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من خلال مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية ومطابقتها للمعايير العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية تصدر بشكل دورى أسبوعيا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التى تمس المواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته.