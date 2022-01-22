الأرصاد تحذر: موجة صقيع تضرب البلاد.. والصغرى بالقاهرة تصل إلى 6 درجات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الصقيع التي تضرب البلاد منذ قرابة أسبوع ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مرجعة السبب في ذلك إلى وجود منخفض جوى قادم من جنوب وشرق أوروبا يضرب البلاد بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع.

وأضافت إيمان شاكر، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن هناك الكثير من الزراعات التي تأثرت سلباً بسبب انخفاض درجات الحرارة، فضلاً عن تكون الثلوج على مدينة سانت كاترين، ومرتفعات وسط سيناء.

وأكدت "إيمان شاكر"، أن سيناء سجلت درجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية وستنخفض درجتين خلال الأسبوع الجارى، وتابعت: "ومن المتوقع أن تصل الدرجات الصغرى إلى 6 أو 7 درجات على القاهرة خلال الأسبوع الجارى، وشمال الصعيد ستكون بين 3 إلى 4 درجات وفى سيناء صفر وتحت الصفر".

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،إلى أن يومى الأحد والأثنين ستزيد سرعة الرياح التي لا تحمل رطوبة وهو ما سيزيد الإحساس بالبرودة.